NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 9,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 9,63 USD. Bei 9,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 976.382 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 24,43 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 60,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,31 USD erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 15,52 Prozent Luft nach unten.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.063,50 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 9.805,30 CNY eingefahren.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,688 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

