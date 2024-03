NIO Aktie News: NIO büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,08 EUR abwärts.

Um 11:01 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,08 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,08 EUR. Mit einem Wert von 5,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 31.870 Stück.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,48 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 64,92 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,82 EUR am 05.03.2024. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 5,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.03.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,81 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,07 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.063,50 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.103,18 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte NIO am 29.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -7,081 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

