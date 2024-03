NIO Aktie News: NIO haussiert am Mittwochnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 5,79 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,6 Prozent auf 5,79 USD zu. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 5,82 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.350.526 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 179,52 Prozent Luft nach oben. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,79 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,20 Prozent.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,07 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.103,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.063,50 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.05.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 11.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --7,081 CNY je NIO-Aktie.

