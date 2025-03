NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,34 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 4,34 USD ab. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 4,30 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,33 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 541.520 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 76,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 16,72 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 20.11.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,44 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -9,605 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

