NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:59 Uhr 1,8 Prozent auf 8,37 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 8,37 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 16.639 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2022 bei 23,48 EUR. Mit einem Zuwachs von 64,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 7,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.063,50 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 9.900,74 CNY umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.05.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,189 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

