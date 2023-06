NIO Aktie News: NIO am Mittag in Grün

Aktien in diesem Artikel NIO 7,26 EUR

-0,62% Charts

News

Analysen

Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:42 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 7,26 EUR. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 7,27 EUR zu. Bei 7,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.813 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 23,48 EUR markierte der Titel am 28.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 6,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -1,07 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.063,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Am 09.06.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,080 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

NASDAQ-Titel Tesla mit Rückgang bei Gewinn und Marge: Elon Musk setzt auf Preissenkungen - Gefahr für Tesla?