NIO Aktie News: NIO gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 10,21 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,7 Prozent auf 10,21 USD zu. Bei 10,39 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 68.880 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2022 auf bis zu 23,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 127,82 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,01 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 09.06.2023. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,51 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,79 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.676,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,876 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD kann Auslieferungen um mehr als 90 Prozent steigern - Poleposition in China gesichert

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

Frisches Geld aus Abu Dhabi: Was Tesla-Konkurrent NIO mit der Kapitalspritze plant