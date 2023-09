NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Mittwochmittag

NIO im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Im Tradegate-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:52 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,12 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 10,12 EUR. Mit einem Wert von 10,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 12.397 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,64 EUR erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 6,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 55,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 29.08.2023 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 11,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.09.2024 dürfte NIO die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -9,898 CNY je Aktie ausweisen dürften.

