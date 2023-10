Aktie im Blick

NIO Aktie News: NIO gibt am Freitagnachmittag nach

06.10.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 8,61 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 8,61 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 8,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,49 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 768.945 Aktien. Am 07.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,00 USD fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 29.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 8.771,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.292,36 CNY umgesetzt worden. Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -10,596 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NYSE-Titel NIO-Aktie dennoch tiefer: NIO erreicht in Q3 neuen Auslieferungsrekord NIO Phone: Tesla-Konkurrent NIO präsentiert erstes eigenes Smartphone NIO-Aktie an der NASDAQ zweistellig unter Druck: NIO will vorrangige Wandelanleihen im Milliardenwert platzieren

