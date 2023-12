NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 7,80 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 7,80 USD nach oben. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,80 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 7,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.071.883 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 107,31 Prozent zulegen. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 10,26 Prozent sinken.

Am 05.12.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 13.002,10 CNY umsetzen können.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -10,952 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

