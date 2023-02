NIO Aktie News: NIO legt am Dienstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel NIO 10,32 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 10,33 EUR zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,33 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 10,29 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.333 Stück gehandelt.

Am 27.06.2022 markierte das Papier bei 23,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 56,23 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,12 Prozent.

Am 10.11.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.002,10 CNY im Vergleich zu 9.805,30 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,757 CNY je NIO-Aktie belaufen.

