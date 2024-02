NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 5,42 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 5,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 5,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,45 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 75.874 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,25 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 4,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,92 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO ließ sich am 05.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 19.066,55 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 13.002,10 CNY umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,700 CNY je NIO-Aktie belaufen.

