NIO Aktie News: NIO büßt am Mittwochnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 5,85 USD.

Die NIO-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,85 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,74 USD aus. Bei 5,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.814.455 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 16,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 176,41 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 5,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 05.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.066,55 CNY – ein Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,700 CNY je NIO-Aktie.

