NIO Aktie News: NIO zieht am Vormittag deutlich an

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 12,5 Prozent auf 6,05 USD.

Das Papier von NIO konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 12,5 Prozent auf 6,05 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,05 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,75 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 161.829 NIO-Aktien.

Am 05.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 167,33 Prozent Luft nach oben. Bei 5,31 USD fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,28 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.002,10 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.066,55 CNY ausgewiesen.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -1,700 CNY ausweisen wird.

