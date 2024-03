NIO Aktie News: NIO am Mittag leichter

NIO im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 5,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 5,19 EUR. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 5,08 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 5,16 EUR. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.745 Stück gehandelt.

Bei 14,58 EUR erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 180,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 14,45 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,81 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 17.103,18 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.063,50 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.05.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von NIO.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -7,219 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie dennoch erholt: NIO bleibt trotz steigenden Erlösen tief in den roten Zahlen

Schwache China-Verkäufe Teslas lasten auf Aktien von BYD, NIO & Co.

Ausblick: NIO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor