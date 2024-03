NIO Aktie News: NIO reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 5,77 USD.

Die NIO-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 5,77 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,88 USD zu. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,40 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 129.892 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,16 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 180,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,80 USD am 05.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 05.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,81 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -3,07 CNY je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 17.103,18 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.063,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.03.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,208 CNY je NIO-Aktie stehen.

