NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Freitagmittag ins Plus

Um 17:34 Uhr sprang die NIO-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 9,01 USD zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,94 USD. Bisher wurden via London 180.815 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

NIO ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,07 CNY gegenüber -1,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 16.063,50 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden waren, um 62,25 Prozent gesteigert.

Die NIO-Bilanz für Q1 2023 wird am 31.05.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,189 CNY je NIO-Aktie.

