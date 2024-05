NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von NIO zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,71 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 5,71 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,83 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,54 USD. Zuletzt wechselten 2.028.844 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 183,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 36,78 Prozent wieder erreichen.

NIO-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 05.03.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 2,37 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 2,26 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,567 CNY je Aktie ausweisen dürften.

