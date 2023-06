NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittwochmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel NIO 7,30 EUR

Der NIO-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:58 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 7,29 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 7,15 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 7,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 21.377 Stück.

Am 28.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 222,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,53 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,49 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.03.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.063,50 CNY gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.06.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -7,080 CNY je Aktie ausweisen dürften.

