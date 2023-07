NIO Aktie News: Anleger greifen bei NIO am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 9,88 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:52 Uhr 3,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 9,96 USD. Bei 9,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 1.352.097 NIO-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,27 USD erreichte der Titel am 09.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 135,53 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 41,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 09.06.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,51 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,79 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 10.676,47 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,73 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,876 CNY je Aktie aus.

