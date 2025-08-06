NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 4,70 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,70 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,72 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 781.710 NIO-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 35,57 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 03.06.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,707 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?
15 Jahre Tesla-Aktie: Wachstum, Rückschläge und Musks politische Kontroversen
Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen