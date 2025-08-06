NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Donnerstagnachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 4,70 USD nach oben.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 4,70 USD. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,72 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 781.710 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 35,57 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 03.06.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent auf 1,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,707 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

