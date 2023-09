NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 10,10 USD.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 10,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 10,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,13 USD. Zuletzt wechselten 1.081.456 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,73 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 125,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 29.08.2023 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,79 CNY erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY – das entspricht einem Abschlag von 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.910,59 CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NIO am 07.11.2023 präsentieren. NIO dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.09.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -9,922 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

