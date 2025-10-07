NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 7,38 USD.
Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 7,38 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.556.253 NIO-Aktien.
Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 143,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.
NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,41 Mrd. USD eingefahren.
Am 19.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,062 CNY je NIO-Aktie stehen.
