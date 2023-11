NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 7,79 USD.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 7,79 USD nach. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 7,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 613.580 NIO-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 10,14 Prozent sinken.

NIO gewährte am 29.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,829 CNY je NIO-Aktie stehen.

