NIO Aktie News: NIO am Nachmittag tiefrot

Das Papier von NIO gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 8,2 Prozent auf 11,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,51 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 8.221 Stück.

Bei 31,60 EUR markierte der Titel am 09.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 63,13 Prozent niedriger. Am 24.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 13.002,10 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.805,30 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,510 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

