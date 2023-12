NIO Aktie News: NIO macht am Donnerstagvormittag Boden gut

6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act

NIO Aktie News: NIO gewinnt am Nachmittag an Boden

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Lucid Unveils New Strategy To Up Sales, Lower Cash Burn: Fewer Models, Lower Starting Price, More Customization

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt mittags

Lucid Tunes Into Luxury: Offers SiriusXM Entertainment On All Lucid Air Models In Canada

Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag

Why Lucid Stock Surged on Wednesday

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter

Heute im Fokus

Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin. SpaceX will wohl frisches Geld einsammeln. Sanofi will Schlagzahl in der Forschung erhöhen.