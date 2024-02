NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag im Aufwind

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,47 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NIO-Papiere um 11:54 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,52 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 5,48 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.222 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,58 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 166,79 Prozent. Bei 4,93 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 10,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,11 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.066,55 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.002,10 CNY in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,700 CNY einfahren.

