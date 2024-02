NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich NIO

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 5,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 5,77 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,73 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 689.057 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 180,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 05.12.2023 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent auf 19.066,55 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.002,10 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NIO am 21.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,700 CNY je NIO-Aktie belaufen.

