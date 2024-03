NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NIO legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 5,87 USD.

Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Bei 5,92 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 USD. Zuletzt wurden via New York 1.256.053 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 63,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,79 USD am 06.03.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 22,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 05.03.2024 vor. Das EPS lag bei -2,81 CNY. Ein Jahr zuvor waren -3,07 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.103,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 16.063,50 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.05.2024 terminiert. Am 11.03.2025 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --7,648 CNY je NIO-Aktie.

