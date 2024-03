NIO Aktie News: NIO macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,79 USD nach oben.

Die NIO-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,79 USD. Bei 5,79 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,65 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Bisher wurden via AMEX 147.966 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 16,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 179,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 4,80 USD fiel das Papier am 06.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 20,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,81 CNY gegenüber -3,07 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.063,50 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.103,18 CNY ausgewiesen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --7,648 CNY je NIO-Aktie.

