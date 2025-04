NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,36 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die NIO-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 3,36 USD. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,39 USD an. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 3,31 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.120.114 NIO-Aktien.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 3,19 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 21.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,48 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,37 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 05.06.2025 gerechnet.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -8,138 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

