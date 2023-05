NIO Aktie News: NIO am Montagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 7,46 EUR

-0,80% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 17:34 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 8,28 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,18 USD. Zuletzt wechselten 226.450 NIO-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.063,50 CNY gegenüber 9.900,74 CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 31.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,049 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

VW-Aktie tiefer: Volkswagen plant in China offenbar neue VW-Marke für Elektro-Autos

US-Börsen schließen knapp im Minus - Anleger hielten sich vor Fed-Leitzinsentscheid am Mittwoch zurück

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: So bewerten Analysten die zahlreichen Preissenkungen bei Tesla