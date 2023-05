NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel NIO 7,31 EUR

Mit einem Kurs von 8,15 USD zeigte sich die NIO-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,54 USD an. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,15 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.658.863 NIO-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,43 USD) erklomm das Papier am 28.06.2022. Mit einem Zuwachs von 66,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2023 (7,33 USD). Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 11,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.03.2023. Das EPS lag bei -3,07 CNY. Ein Jahr zuvor waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.063,50 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.900,74 CNY erwirtschaftet worden.

Am 31.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,049 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

