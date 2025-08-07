NIO Aktie News: NIO tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,75 USD zu.

Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 4,75 USD. Die NIO-Aktie legte bis auf 4,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 962.713 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD an. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 37,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 1,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1,38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.09.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,707 CNY je NIO-Aktie stehen.



