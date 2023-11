NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,77 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 7,77 USD. Die NIO-Aktie sank bis auf 7,68 USD. Bei 7,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 885.989 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 7,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 9,85 Prozent sinken.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.771,70 CNY – das entspricht einem Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -6,829 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

