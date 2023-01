NIO Aktie News: NIO macht am Montagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel NIO 9,92 EUR

2,37% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,2 Prozent auf 10,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 10,00 EUR. Mit einem Wert von 9,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 8.710 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.01.2022 bei 27,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 CNY vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.002,10 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

NIO wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,585 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Bei Auslieferungen deutlich aufgeholt: Wird BYD seinem Konkurrenten Tesla jetzt gefährlich?

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

Deutsche Bank sieht kurzfristig Chancen bei gebeutelter NIO-Aktie