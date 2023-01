NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Montagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 10,33 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 10,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 10,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.781 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 27,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 63,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (8,60 EUR). Mit Abgaben von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NIO veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.002,10 CNY umgesetzt, gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte NIO am 23.03.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2022 einen Verlust in Höhe von -6,585 CNY ausweisen wird.

