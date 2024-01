NIO Aktie News: NIO kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Blick auf NIO-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von NIO. Zum Vortag unverändert notierte die NIO-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 7,21 EUR.

Die NIO-Aktie bewegte sich um 11:59 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 7,21 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 7,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,11 EUR ab. Bei 7,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.560 Stück gehandelt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,49 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 100,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2023 Kursverluste bis auf 6,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 13,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 05.12.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,28 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,11 CNY erwirtschaftet worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.066,55 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden waren.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

2023 dürfte NIO einen Verlust von -10,898 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Stellantis ahmt Tesla-Rivale NIO nach und plant das Aufladen seiner Elektroautos mittels Batteriewechsel - die Gründe

NIO-Aktie an der NYSE trotzdem deutlich fester: NIO vergrößert Verlust

Ausblick: NIO gewährt Anlegern Blick in die Bücher