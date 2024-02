NIO Aktie News: NIO am Vormittag im Minus

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 5,82 USD abwärts.

Das Papier von NIO befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,5 Prozent auf 5,82 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 5,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,84 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.064 Stück gehandelt.

Am 05.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,16 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 06.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 9,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 05.12.2023 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,11 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.066,55 CNY – ein Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte NIO Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,700 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Konkurrenzkampf zwischen NASDAQ-Unternehmen Tesla und BYD: BYD-Manager erwartet "Eliminierung" von Rivalen in zwei bis drei Jahren

NASDAQ-Titel NIO-Aktie in Rot: Tesla-Konkurrent NIO stellt Vorstand neu auf

NIO-Aktie an der NYSE dennoch niedriger: NIO-Absatz springt im Januar an