NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag billiger

Die NIO-Aktie musste um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 8,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 8,50 EUR. Bei 8,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 32.110 NIO-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.06.2022 auf bis zu 23,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,63 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 7,88 EUR. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 8,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.03.2023 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,82 Prozent auf 16.063,50 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte NIO am 31.05.2023 vorlegen. NIO dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,944 CNY je NIO-Aktie belaufen.

