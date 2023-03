NIO Aktie News: NIO gewinnt am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel NIO 8,60 EUR

Um 22:15 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 9,17 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,17 USD aus. Bei 8,88 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 102.533 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.06.2022 auf bis zu 24,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Bei 8,33 USD fiel das Papier am 03.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

NIO gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,36 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.063,50 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.805,30 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -6,944 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

