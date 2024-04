NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Bullenmodus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 4,60 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,3 Prozent auf 4,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 4,62 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.301.698 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 251,52 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2024 auf bis zu 4,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 5,11 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 05.03.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,81 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -3,07 CNY je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 17.103,18 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.063,50 CNY erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.05.2024 erwartet.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,243 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

