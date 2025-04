NIO im Blick

NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittwochnachmittag ins Plus

09.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NIO zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 3,22 USD.

Um 15:51 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,22 USD nach oben. Bei 3,24 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 974.939 NIO-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 57,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. NIO gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,48 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,44 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.06.2025 veröffentlicht. Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -8,138 CNY je NIO-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie NIO-Aktie fällt: Platzierung neuer Aktien abgeschlossen China tritt in Handelskrieg ein: Warum Aktien von Alibaba, NIO & Co. besonders heftig getroffen werden BYD-Aktie & Co. nach Zoll-Hammer schwach, Xiaomi gegen den Trend stark: Tesla-Rivalen mit starkem Absatzwachstum

