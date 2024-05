NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 5,29 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 5,29 USD zu. Bei 5,41 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.048.071 Stück.

Am 05.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 205,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 31,69 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

NIO veröffentlichte am 05.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,49 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,37 Mrd. USD im Vergleich zu 2,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.05.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -8,567 CNY je Aktie aus.

