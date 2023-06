NIO Aktie News: NIO gibt am Freitagmittag nach

Aktien in diesem Artikel NIO 7,20 EUR

Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 7,03 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 6,88 EUR. Mit einem Wert von 7,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 40.471 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 23,48 EUR erreichte der Titel am 28.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 234,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,53 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Abschläge von 7,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 01.03.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,07 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.063,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.900,74 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,954 CNY je NIO-Aktie belaufen.

