NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochvormittag deutlich nach

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 14,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 5,0 Prozent auf 14,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NIO-Aktie bis auf 13,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,88 USD. Zuletzt wechselten 72.633 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 61,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 100,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 09.06.2023. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,51 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,79 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.676,47 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.910,59 CNY in den Büchern standen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -8,920 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

