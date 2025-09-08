NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 6,12 USD.

Das Papier von NIO befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 6,12 USD ab. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,06 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,06 USD. Bisher wurden heute 1.436.520 NIO-Aktien gehandelt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 24,84 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Mit Abgaben von 50,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,194 CNY je Aktie aus.

