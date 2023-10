NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Minus bei 8,34 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 8,34 USD ab. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,30 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,50 USD. Bisher wurden via New York 921.051 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,07 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 29.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -1,34 CNY in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,77 Prozent auf 8.771,70 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.292,36 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NIO wird am 07.11.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,596 CNY je NIO-Aktie belaufen.

