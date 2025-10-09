NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Einbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 7,53 USD nach.
Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 7,53 USD. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,51 USD aus. Mit einem Wert von 7,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1.826.406 Stück.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 59,80 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,062 CNY je Aktie aus.
