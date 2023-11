NIO Aktie News: NIO am Mittag tiefer

Kurs der NIO

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 7,40 EUR ab.

Um 11:58 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 7,40 EUR. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 7,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,42 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.471 NIO-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 97,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 6,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

NIO veröffentlichte am 29.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.771,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 10.292,36 CNY in den Büchern gestanden.

Die NIO-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,829 CNY je NIO-Aktie stehen.

